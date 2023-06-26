Что добавить в бочку для полива огорода в жару: отстоявшейся воды недостаточно

Для полива следует использовать только отстоявшуюся воду, нагретую солнцем за день. Но в нее стоит добавить два компонента.

В жару поливать огород лучше всего водой, в которой растворены гумат калия и циркон. На стандартную бочку нужно 5 столовых ложек первого средства и 2 ампулы второго.

Гумат калия укрепляет иммунитет растений, повышает их устойчивость к воздействию стрессовых факторов.

Циркон нейтрализует негативные последствия ультрафиолетового излучения, повышает всасываемость питательных веществ из почвы корнями растений.