Простое натуральное удобрение увеличит урожай кабачков в разы

Для его приготовления нужно собрать крапив и свежескошенную траву, измельчить и засыпать в ведро.

Туда же добавляют банановые шкурки и луковую шелуху, после чего все заливают водой. Настаивать средство нужно 5-7 дней, пока не появится пена.

Затем средство разбавляют водой: по 10 л жидкости на каждые 2 л настоя. Туда же добавляют 0,5 ч.л. бора и 1 ст.л. нашатыря, под каждый куст кабачка выливают по 2 л такого средства.

Подкормка обеспечивает растения бором и железом, азотом и серой, цинком и кальцием, а также другими полезными веществами, тем самым увеличивая урожай.