Всего два полива борной кислотой и марганцовкой спасут морковь от гнили

Для приготовления средства понадобится по 3 г борной кислоты и марганцовки. Их нужно растворить в 10 л воды.

Настаивать раствор не нужно, его можно использовать для полива грядок с морковью сразу после приготовления.

Единственный нюанс – перед внесением такого удобрения обязательно нужно хорошо полить посадки.

Обработку следует повторить через три недели. А для борьбы с морковной мухой и другими вредителями морковь можно опрыскивать раствором красного и черного молотого перца в воде.