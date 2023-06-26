Всего два полива борной кислотой и марганцовкой спасут морковь от гнили

Для приготовления средства понадобится по 3 г борной кислоты и марганцовки. Их нужно растворить в 10 л воды.
Настаивать раствор не нужно, его можно использовать для полива грядок с морковью сразу после приготовления.
Единственный нюанс – перед внесением такого удобрения обязательно нужно хорошо полить посадки.
Обработку следует повторить через три недели. А для борьбы с морковной мухой и другими вредителями морковь можно опрыскивать раствором красного и черного молотого перца в воде.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__