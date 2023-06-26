Чем подкормить лук в начале июля, чтобы головки выросли крупными

В начале июля лук необходимо подкормить специальным составом, который поможет вырастить крупные головки.

Азот на этом этапе уже не нужен, поскольку в наращивании зеленой массы нет необходимости. Растению требуются калий и фосфор.

В качестве подкормки лучше всего использовать сульфат калия. 1,5 с.л. препарата разводят в 10 л отстоявшейся воды и добавляют туда стакан древесной золы и 1 г марганцовки.

Перед внесением удобрения почву на грядках нужно хорошо полить и разрыхлить, чтобы полезные элементы быстрее попали к корням.