Яблони в июле: какие подкормки способны приумножить урожай в разы

Чтобы увеличить урожайность, в июле все яблони, как правило, подкармливают. Но надо знать, что не все рецепты при этом хороши. Если у яблони массово опадают плоды, но при том у нее нет болезней, не атакуют вредители и хватает влаги, подход к ней должен быть особенным.

Чтобы в середине лета пресечь опадание недозревших яблок, надо отменить все подкормки, куда входят экстременты животных. Как правило, по большей части они содержат азот, но он в решении данной проблемы не помощник.

Надо при этом понимать, что сбрасывание завязи зачастую - естественное регулирование количества плодов. Дерево обычно сбрасывает излишки, которые не в силах взрастить. Принимать меры надо только тогда, когда очевидно, что плодов опадает слишком много.

В середине сезона следует подкормить яблони калийно-фосфорными смесями. Скажем - монофосфатом калия (15г на 10л воды). Подойдет также калий сернокислый (20г на 10л воды). На каждый кв.м почвы надо вылить 10л. на 1кв.м.

Из органических вариантов больше других подойдет простая и доступная зола. Для того, чтобы повысить ее эффективность, надо размешать ее с водой (0,5л золы на 1л воды), дать настояться сутки.

Когда яблони здоровы, не имеют дефицита питания, их можно подкормить навозом, компостом, перегноем и пометом птиц. Если для подкормки в июле выбрана жидкая форма (без разницы, минералы это или органика), предварительно надо перекопать приствольный круг и полить водой с небольшим отступом от ствола.

Только после таких процедур можно пролить землю питательным раствором.