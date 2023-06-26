Зубная паста - самое эффективное средство против тли и муравьев на участке

15:52 2023-06-26

Небольшое количество зубной пасты в составе с другими компонентами выгонит с дачи тлю и муравьев раз и навсегда.

Для изготовления "спасения от вредителей" понадобится 2 столовых ложки пасты, 1 столовая ложка соды и 1 столько же уксуса.

Все компоненты нужно поместить в емкость и тщательно перемешать для получения однородной консистенции.

1 столовую ложку полученного средства смешиваем с 1 л воды. Разведенным раствором нужно опрыскивать растения. 

Этим же составом обрабатываются все места скопления  вредителей. Спустя пару дней на участке не будет ни тли, ни муравьев. 

Для отпугивания с грядок муравьев можно посадить вблизи мяту.

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