Зубная паста - самое эффективное средство против тли и муравьев на участке

Для изготовления "спасения от вредителей" понадобится 2 столовых ложки пасты, 1 столовая ложка соды и 1 столько же уксуса.
Все компоненты нужно поместить в емкость и тщательно перемешать для получения однородной консистенции.
1 столовую ложку полученного средства смешиваем с 1 л воды. Разведенным раствором нужно опрыскивать растения.
Этим же составом обрабатываются все места скопления вредителей. Спустя пару дней на участке не будет ни тли, ни муравьев.
Для отпугивания с грядок муравьев можно посадить вблизи мяту.
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