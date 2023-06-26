Вывести осот с участка: дачники со стажем подсказали, как это сделать

Как избавиться от осота на своем участке? В принципе, если участок небольшой и ростки еще молодые, это можно сделать вручную.

Но, по мере взросления, сорняк начинает грубеть и сильно углубляться в почву. В таком случае его не выдернуть, и лучше перекопать землю, одновременно выбирая осот.

Есть более простые и совершенно незатратные способы сказать коварному сорняку "прощай". Для этого надо высадить растения, которые он на дух не переносит.

В этом перечне - георгины-однолетники. При таком соседстве осот очень быстро слабеет, а потом постепенно и исчезает с участка. Не менее эффективный способ - высадить сидераты. В таком качестве отличный эффект дают горчица, сахарная свекла, овес, рожь, фацелия, люпин, бархатцы и так далее.

Еще один вариант незатратной борьбы с осотом - мульчирование. Грядки с культурными растениями надо укрыть темным агроволокном, в котором есть отверстия. Осот и другая сорная трава останется под полотном, которое не пропускает свет и свежий воздух. И в итоге - погибнет.