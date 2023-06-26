Дачный эксперт рассказал о подкормке, от которой за ночь можно получать по 5 ведер огурцов

Не жалейте угощений для огурцов, балуйте их и радуйте, тогда и они подарят урожай всем на зависть.

Советуем для обильного плодоношения присмотреться к составу Экокалий. Это источник необходимого огурцам калия. Делается препарат из натуральных ингредиентов - стеблей подсолнечника.

Как применять? Насыпьте под каждый куст две чайные ложки. Повторите процедуру три раза за сезон. Первая подкормка делается в июне, потом пауза в 2 недели, и делаем вторую.

Третью проводим опять через 14 дней.

Есть еще одно удобрение, которое необходимо для восполнения нехватки азота.

Насобирайте ведро сорной травы, положите туда шелуху лука (примерно от 10 луковиц), туда же накрошите обрезанные томатные листики и пасынки (небольшую горсть).

Все это оставляем в тепле на неделю. Когда масса начнет бродить, подливаем воды из расчета - ведро воды на литр удобрения.

Каждому растению предложите по 2 литра угощения. Можно повторно проводить подкормку каждые 10 дней.