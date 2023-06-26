Не только бархатцы: каких растений боится тля

Хотя тля имеет очень маленькие размеры, вред при этом может нанести огромный. Тем более, что размножается она очень быстро. Но все-таки с тлей можно и нужно бороться. И помочь в этом смогут не только купленные или приготовленные по народным рецептам препараты, но и растения.

Они бывают двух видов - те, которые естественным образом отпугивают тлю и те, которые являются для нее ловушками.

Каких растений боится тля?

Она никогда не приблизится к чесноку, зеленому луку, луку-порею. Не переносит на дух ноготки, которые имеют специфический запах, или кошачью мяту. В списке недругов тли также такие ароматные травы, как укроп и кинза.

Если они растут на участке поблизости от растений, которым может угрожать тля, можно считать, что опасности нашествия такого вредителя не будет.

Растения-ловушки

Но есть также растения, которые ее привлекают. И это тоже можно использовать для борьбы с таким вредителем. Тля в итоге концентрируется в одном месте, и ее с легкостью можно удалить.

Хорошие ловушками для тли - настурция и подсолнухи. Эти сильные растения способны принять на себя удар и при этом не получить никакого вреда. Главное - не сажать их рядом с теми, которые сильно страдают от нашествия этого вредителя.