Кофе для розы и яблони: какие растения стоит угостить таким напитком, а какие не надо

На удобрение из бодрящего напитка очень хорошо отзываются дововольно многие растения. Например, отлично на него реагируют такие овощи, как перец, томат, огурец. Нравится спитой кофе и репе, редьке, редису, моркови, картофелю.

Благодарны за такую подкормку также абрикос, вишня, слива, яблоня, груша, смородина, крыжовник, черника. Показано такое удобрение и многим цветам: розе, пиону, гладиолусу, лилии, гортензии, фуксии.

Подобное удобрение подходит и всем культурам, предпочитающим кислую почву: практически всем представителям семейства бобовых, лесным ягодам и декоративным травам.

Кофе на огороде можно применять как в сухом виде, так и в жидком. Для приготовления раствора нужно 200 г кофейной гущи развести в 10 л воды.

Но, хотя спитой кофе имеет нейтральную кислотность, подобная подкормка подходит не каждому растению. Некоторым культурам она категорически противопоказана.

Какие растения ни в коем случае нельзя угощать кофе? Спаржу, герань, традесканцию.

Но даже те из растений, которым оно подходит, из-за неправильно применения данной подкормки могут пострадать. Дело в том, что в жмыхе много азота, и переизбыток такого вещества может негативно отразиться на развитии растений.

Поэтому, если насаждения выглядят нездоровыми, с кофейной подкомкой лучше повременить.