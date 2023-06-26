Опытный огородник поделился секретом выращивания самых крупных головок лука: все дело в одной подкормке

Посмотрите, чем нужно кормить лук, чтобы он давал богатый урожай с головками большого размера.

Когда идет активный рост луковиц, полейте их таким составом: дрожжи плюс зола. Но мало приготовить раствор, надо еще знать, как правильно его применить.

Поливать жидкой подкормкой надо в междурядья, а не под корень. Дрожжи, попадая в почву, ускоряют процесс перепревания органики.

Корни лука в этом случае получат доступ к многим полезным элементам, в числе которых калий и фосфор. Именно они отвечают за формирование крупных луковиц.

Еще один момент. Собираясь поливать лук, набросайте возле него плотный слой компоста или перепревшего коровяка.

Поверх этого слоя и делаем полив. Как готовить настой из дрожжей и золы? На 2 литра воды берем 2 большие ложки сахара и 10 г сухого порошка дрожжей.

Ждем сутки, дрожжи начнут работать. Потом доливаем водой до нужного объема, а именно - до 10 л. Насыпаем туда 4 ст. л. древесной золы. Теперь удобрение готово к применению.