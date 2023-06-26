Опытный огородник раскрыл свой секрет борьбы с тлей без применения сильных ядов

Рассказываем, что можно сделать своими силами без покупных сильнодействующих химических средств с таким опасным вредителем, как тля.

Предлагаем три простых натуральных средства.

Настой первый

Избавляет от тли при своевременно принятых мерах за считанные дни. Вам понадобятся 100 г апельсиновых корок, которые нужно настоять в литре воды в течение трех суток.

После чего делаем опрыскивания зараженного растения.

Настой второй

Приготовьте стакан сухой аптечной ромашки, залейте его литром горячей воды. После этого нужно дать жидкости постоять сутки. Готовым настоем обрабатываем растения от тли.

Настой третий

Это самый быстрый рецепт, но по эффективности немного уступает. Берем луковицу среднего размера, кладем ее в литр воды, настаиваем несколько часов.

Далее опрыскиваем растения с тлей и ждем результата.