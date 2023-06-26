На онкобольную Заворотнюк заведено дело из-за долгов

ФНС РФ включила Анастасию Заворотнюк в список должников из-за неуплаты суммы в 170 000 российских рублей. Эти средства должны взыскать с больной раком артистки судебные приставы.

Информация о проблемах с финансами у знаменитости появилась в начале текущего года. В феврале суд принял решение взыскать с матери актрисы Валентины Борисовны задолженность за ЖКУ в размере 127 000 рублей. Был наложен арест автомобиль Porsche, который актриса оформила на родительницу в 2014 году.

В собственности матери звезды экрана имеется также жилплощадь в районе Москвы Раменки. Валентина Борисовна последние годы живет вместе с дочкой в загородном поселке Крекшино.

За эту квартиру с Анастасии долг взыскивают не в первый раз через суд.