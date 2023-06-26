Подкормка для помидоров, позволяющая собирать урожай мешками

Речь пойдет о доступной каждому подкормке, о которой знают не все.

Отметим, что чаще всего под помидоры вносят золу и компост, что неплохо, но нет 100 %-ной гарантии получения богатого урожая овощей.

Первым делом нужна вода не ниже + 23 градусов (10 л).

В ведре с жидкостью растворяют 2 - 3 гр. марганцовки. Нельзя забывать, чтобы в грунт и на растения не должны попасть кристаллы марганцовки, так как будет ожог.

Подкормка готова, можно поливать грядки с томатами.

Самым важным является срок такого полива - это время цветения культуры.

Результат - томаты вырастают сочными, сладкими и крупными в большом количестве.