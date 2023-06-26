Дачный эксперт назвал способ, который поможет продлить срок плодоношения огурцов

Увеличить срок плодоношения можно с помощью комплекса мероприятий. И делать это нужно не в последний момент, а спланировать и выполнить заранее, задолго до появления урожая.

Посадите огурцы так, чтобы они располагались вертикально, тогда и плодов будет больше и болеть растение будет реже из-за хорошей вентиляции.

Вовремя прекращайте давать огурцам прикорневые подкормки. К концу лета откажитесь от внесения удобрений под корень, обработку по листьям надо продолжать.

Обрезка тоже влияет на продолжительность плодоношения. Выполняем эту процедуру обязательно, на забывая при этом про качественный полив.

Без хорошего увлажнения огурцы, которые любят воду, могут вообще лишить вас урожая.

Выполнив все указанные рекомендации, вы заметите в конце сезона явную прибавку огурцов к столу и для закаток.