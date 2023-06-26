Дачный эксперт рассказал о схемах подкормок для выращивания впечатляющего урожая лука

Первая корневая подкормка должна проводиться с появлением у саженцев 1-2 настоящих листьев. Применяем для этого аммофоску или другой комплексный состав.

Разводиться он так: на 10 л воды берем 50 г гранул.

Каждому растению нужно дать по 200 мл жидкой подкормки. Сначала грядку необходимо хорошенько полить чистой водой, а потом вносить удобрение.

Так оно лучше усвоится.

Вторую подкормку затеваем по прошествии 15-20 дней. Это будет также корневая подкормка.

Делаем такой раствор: на 10 л воды добавляем около 40 г суперфосфата и 20 г сернокислого калия.

Распределяем под каждое растение по 200 мл жидкости. По листьям удобрение не льем, только под корень. Обязательно делаем предварительный полив перед внесением удобрения.