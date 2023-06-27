Дачный эксперт назвал три ошибки огородников, которые губят урожай свеклы

Не стоит ждать хорошего урожая свеклы, если она посажена в низине и в тени. Такие растения будут наращивать ботву, а не корнеплоды.

Урожай зависит и то того, какие культуры посажены рядом. Крестоцветные, картофель и морковь подавляют рост свеклы.

Зато растение можно сажать рядом с бобовыми, например, с фасолью и горохом, а также с огурцами и чесноком, кабачками и помидорами.

Типичной ошибкой считается и слишком ранняя посадка свеклы. Возвратные заморозки губят растения, снижают их устойчивость к вредителям и болезням.