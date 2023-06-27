Листья клубники пожелтели: причины и методы борьбы с проблемой

Пожелтение клубничных листьев - это повод немедленно отреагировать на проблему. В противном случае растения могут погибнуть и урожая можно не ждать.

Молодые посадки клубники очень плохо переносят прямые солнечные лучи, их листья желтеют под палящим солнцем. Поэтому нужно делать клубничные грядки в слегка притененном месте.

Нельзя высаживать клубнику после растений, которые забирают из почвы все полезные вещества. К таким культурам относятся баклажаны, перец, картофель и томаты.

А вот после моркови, чеснока, лука, редиса, бобовых и зелени посадить клубнику как раз можно - в этом случае в почве сохранятся все необходимые ей минеральные вещества.

Недостаточный полив, как и избыток влаги, очень не нравится клубничным посадкам. Желательно поливать эту культуру ранним утром, чтобы к вечеру земля подсыхала; на 1 квадратный метр земли должно уходить 10 литров воды.

Пожелтение листьев клубники могут вызвать вирусные заболевания. Сначала появляются небольшие желтые пятна, потом они увеличиваются, листья становятся мелкими и деформируются.

Пораженные вирусами растения нужно полностью удалять с делянки и сжигать, иначе они заразят всю плантацию клубники.

Для борьбы с вредителями на клубнике нужно применять препарат Фитоверм. А накануне будущего сезона необходимо профилактировать появление жуков на грядках.