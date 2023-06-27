Дачный эксперт указал растения, которые не сажают после огурцов: будет плохой урожай

Разбираемся вместе с экспертом, какие растения лучше всего растут на бывшей огуречной грядке

При правильной продуманной посадке урожай высаженных овощей будет радовать изобилием. Если же совершить ошибку, растения станут отставать в развитии, болеть и плохо плодоносить.

Севооборот нужно соблюдать, чтобы не испортить почву, сохранить ее плодородие, предупредить истощение, поражение вредителями и болезнями.

Основные правила

Нельзя высаживать культуры из одного семейства или рода два раза на одном и том же месте.

В новом сезоне их нужно перенести на другую грядку, чтобы в земле не накопились специфичные патогены и токсины.

Заменять друг друга должны растения из разного рода или семейства. У них должны быть различные корневые системы и особенности питания.

Высаживайте рядом такие культуры, которые помогают друг другу, дают почве полезные вещества, привлекают опылителей, отталкивают вредителей.

Как быть с огурцами

Огурцы - представители тыквенных, как и тыква, кабачок, патиссон, дыня, арбуз. У всех этих растений сильные большие корни, которые вытягивают много питательных элементов из земли.

После них не сажают другие тыквенные или такие разновидности, которым требуется очень питательная почва.

Что не стоит сажать после огурца

Картофель - у него с огурцом общие вредители, и он сильно обедняет землю.

Помидоры - им нужна очень плодородная земля, также у них такие же вредители, как и огурцов (тля, колорадский жук, медведка).

Баклажаны - та же история, как и с другими указанными растениям. Это тоже пасленовые, у них общие с огурцом вредители и болезни, нужна богатая почва.

Хорошие "последователи" огурцов

После огурцов будут отлично расти лук, морковь, сельдерей. Луку не нужна очень питательная почва, он не боится огуречных вредителей и болезней.

Лук вырабатывает фитонциды, которые обогащают почву и дают защиту другим растениям. То же самое можно сказать и про сельдерей с морковью.

Кроме того, морковь продуцирует полезные эфирные масла, сельдерей напитывает почву кальцием.