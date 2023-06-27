Цветовод со стажем определил лучшее время для полива домашних цветов

Без полива растения погибнут. Но процедура должна согласовываться с биологическими ритмами растительных культур, иначе результата от полива не будет, но зато будут проблемы.

Из-за несвоевременного увлажнения растение замедляет рост и развитие. Также может возникнуть застой воды или пересыхание почвы, загнивание корней.

Плохой полив вызывает появление паразитов и болезней, растение вянет, опадают листья, цветы.

Критерии для определения лучшего времени полива

Чтобы понять, как выбрать время, обращаем внимание на такие факторы:

особенности и состав почвы;

объем горшка и материал изготовления;

падающий свет и вентиляция;

показатели влажности и температуры;

сезонные и климатические особенности.

Основные правила таковы: поливаем при подсыхании почвы на глубину в 2-3 см (проверяем пальцем); поливаем в активную биофазу, как правило, это утро или день, но есть исключения.

Плюсы утреннего полива

Вода быстрее впитывается и попадает к корням. Так растение будет насыщено влагой на полный день.

Утром нет активного испарения воды из почвы. Также она не сохраняется на листья, поэтому не развивается гниение и не будет переизбытка влаги.

Утренний полив стимулирует хороший фотосинтез, придает растениям яркий зеленой оттенок, укрепляет иммунитет.

Минусы

Утром не всегда это удобно делать: не хватает времени и много забот.

Утренний полив не любят растения, которым нужно много воды или такие, которые отличаются поздним биоритмом.

Плюсы вечернего полива

Это более удобное время, можно никуда не спешить и дел меньше.

Вечерний полив подходит растениям, которые нуждаются в обильном увлажнении. Вечером хорошо поливать цветы с поздними биоритмами.

Минусы

Вечером вода медленно впитывается и застаивается в почве, остается на листьях. Это может привести к гниению. Вечером идет испарение влаги с земли, охлаждение корней.

Из-за этого растения плохо растут и медленно развиваются. Вечерний полив затрудняет фотосинтез, растения теряют яркую зеленую окраску, бледнеют, у них слабеет иммунная защита.