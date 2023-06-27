Проращиваем черешки внутри банана: особенный способ продвинутого огородника

Как объяснил профи садоводческого дела, секрет заключается в особом веществе, содержащимся в банановой мякоти.

Этот компонент включает в себя природный стимулятор роста, который способствует быстрому укоренению черенков.

Итак, пробуем на деле метод проращивания корней с помощью банана. Для этого запасемся одним спелым бананом и, конечно же, нарежем черенки.

Перед укоренением их нужно правильно подготовить. Делаем продольный надрез в нижней части. Далее острым секатором зачищаем нижнюю часть черенка до самого камбия.

Теперь нужно погрузить подготовленные черенки в мякоть банана. Пусть они остаются внутри несколько часов. По прошествии этого времени (2-3 часа) нужно высадить черенки.

Пока они находятся внутри банана, мы готовим почву. Горшок должен быть полон питательной земли. Вынимаем черенок из банана и помещаем в грунт.

На камбии будут остатки мякоти, она убережет черенок от пересыхания в первые дни пребывания в земле.

Чтобы процесс укоренения пошел живее, поливаем черенок и помещаем под укрытие. Сооружаем его из пластиковой бутылки, обрезанной пополам.

Теперь остается только дождаться прорастания корешков.