Соседям на зависть: какой уход гарантирует фантастическую красоту гладиолусов

Не очень сложные шаги в деле ухода зa гладиолусами способны гарантировать им такую красоту и яркость, что все соседи обзавидуются.

Что это за шаги, как надо ухаживать за растением? Специалисты рекомендуют на этапе появления двух первых листов подкормить раствором, приготовленном из 1 ст. л мочевины и 1,5 ст. л сульфата калия, растворенных в 10 л воды. Это - норма полива на 1 кв.м клумбы.

На этапе 3-4 листов надо сделать подкормку по листьям. Для приготовления раствора надо взять по 30 гр. мочевины, сульфата калия на 10 л воды. Чтобы луковицы были крупнее, после формирования 5-6 листа надо добавить в растение 2 гр. борной кислоты.

На данном отрезке развития надо подкормить гладиолусы смесью из 30 гр. сульфата калия, 15 гр. мочевины и 15 гр.суперфосфата, растворенных в 10 л воды.

При появлении цветоносов растение будет благодарно за раствор, состоящий из 30 гр. нитрофоски, разведенной в 10 л воды (с добавлением 2 гр. борной кислоты).

А в июле надо напоить составом из 15 гр. суперфосфата и 10 л воды. Норма на 1 кв. м клумбы - 10 л.