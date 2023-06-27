Грядки без сорняков: какие оригинальные способы избавят от вредной травы

Как избавиться от сорняков на участке? Самый простой способ - традиционно вырвать траву руками. Но есть некоторые альтернативные методы, которые упростят процедуру?

Кипяток

Для этого надо вылить на сорняки кипящую воду: она полностью высушит их стебли и корни. Трава засохнет в течение пары дней, и сорная трава на этом месте больше не будет расти.

Газеты, журналы, доски

Все эти и другие материалы можно применить для того, чтобы накрыть низкорослые сорные растения, чтобы они не могли насыщаться солнечным светом. Отсутствие света уничтожит такую траву.

Соль

Соль - большой барьер для сорняка. Для этого надо посыпать ею грядки или грунт вокруг них. Главное - не сыпать очень много, потому что в больших количествах соль способна навредить почве, оставив землю бесплодной на определенное количество времени.

Уксус

Чтобы применить это средство, надо полить уксусом на сорняки и немного подождать. Такой метод больше подходит для длинных сорняков - например, одуванчиков.