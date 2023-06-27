Дачный эксперт рассказал, как добиться крупных плодов томатов: основные меры ухода в июле

13:07 2023-06-27

Июль - горячая пора для дачников, всегда найдется много дел, в том числе надо продолжать уход за помидорами. Это важный период, когда можно повлиять на размер будущих плодов.

Если вы мечтаете вырастить большие помидоры, то внимательно отнеситесь ко всем типовым мерам ухода.

Поливаем в июле раз в неделю, вода должна быть теплая. Поливаем растения под корень. На один куст выливаем 5 л воды. Причем листьев вода не должна касаться.

Не забываем рыхлить, эти две процедуры взаимосвязаны, полив без рыхления будет нести меньше пользы.

Также не отказывайтесь от мульчирования. Процедура помогает сохранить влагу в почве и уменьшить число поливов.

Следующее мероприятие - пасынкование. Убираем пасынки в низу стебля. Формируем куст в один стебель, можно в два или три ответвления.

Если не заниматься пасынкованием, то помидоры раскустятся, а плодов дадут мало.

Когда идет пора плодоношения, нужно убирать нижние желтые листики.

Под конец июля  прививаем растение над последним цветком на центральном стебле. Поверх четвертой и пятой кисти надо сохранить по паре листиков.

Также следует привить стебль, чтобы добиться плодоношения цветов.

Подкармливаем томаты каждые две недели, всего должно быть 3 подкормки. Вносим удобрения с калием и фосфором. В фазу плодоношения подкармливаем следующим раствором.

На ведро воды берем две больших ложки суперфосфата, горсть золы. Вместо суперфосфата можно добавить 2 ст. л. гумата калия.

Без достаточного количества кальция плоды будут черные, верх загниет, листва задирается вверх.

В такой ситуации подкармливаем этим составом: ведро воды и две большие ложки кальциевой селитры.

Чтобы уберечь томаты от болезней, используем фитоспорин или чесночный настой. Делаем настой так: на литр воды добавляем измельченный чеснок - пару головок.

Спустя сутки размешиваем концентрат с литром воды и опрыскиваем кусты.

Собирать помидорки лучше слегка недозревшими. Они будут отлично дозревать дома, зато смогут дольше храниться.

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