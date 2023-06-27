Дачный эксперт рассказал, как добиться крупных плодов томатов: основные меры ухода в июле

Если вы мечтаете вырастить большие помидоры, то внимательно отнеситесь ко всем типовым мерам ухода.

Поливаем в июле раз в неделю, вода должна быть теплая. Поливаем растения под корень. На один куст выливаем 5 л воды. Причем листьев вода не должна касаться.

Не забываем рыхлить, эти две процедуры взаимосвязаны, полив без рыхления будет нести меньше пользы.

Также не отказывайтесь от мульчирования. Процедура помогает сохранить влагу в почве и уменьшить число поливов.

Следующее мероприятие - пасынкование. Убираем пасынки в низу стебля. Формируем куст в один стебель, можно в два или три ответвления.

Если не заниматься пасынкованием, то помидоры раскустятся, а плодов дадут мало.

Когда идет пора плодоношения, нужно убирать нижние желтые листики.

Под конец июля прививаем растение над последним цветком на центральном стебле. Поверх четвертой и пятой кисти надо сохранить по паре листиков.

Также следует привить стебль, чтобы добиться плодоношения цветов.

Подкармливаем томаты каждые две недели, всего должно быть 3 подкормки. Вносим удобрения с калием и фосфором. В фазу плодоношения подкармливаем следующим раствором.

На ведро воды берем две больших ложки суперфосфата, горсть золы. Вместо суперфосфата можно добавить 2 ст. л. гумата калия.

Без достаточного количества кальция плоды будут черные, верх загниет, листва задирается вверх.

В такой ситуации подкармливаем этим составом: ведро воды и две большие ложки кальциевой селитры.

Чтобы уберечь томаты от болезней, используем фитоспорин или чесночный настой. Делаем настой так: на литр воды добавляем измельченный чеснок - пару головок.

Спустя сутки размешиваем концентрат с литром воды и опрыскиваем кусты.

Собирать помидорки лучше слегка недозревшими. Они будут отлично дозревать дома, зато смогут дольше храниться.