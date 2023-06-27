Дачник со стажем поделился рецептом подкормки для мясистых, сладких перцев

Рассказываем, чем надо подкормить сладкий болгарский перец, чтобы он рос как на дрожжах и удивлял своим размером и толщиной.

Подкормка, которую посоветовал опытный дачник, готовится из натуральных компонентов, поэтому она полезна и безопасна.

Есть разные варианты органических самодельных удобрений, которые дадут непременный результат. Например, на основе дрожжей, банановой кожицы, скорлупы яиц, крапивы, птичьего помета.

Но мы остановимся на древесной золе. Она по-прежнему вне конкуренции и пользуется у дачников особым уважением.

В золе много калия и фосфора, она богата микро- и макроэлементами, которые необходимы растениям.

Готовить удобрение надо так: на 4 литра горячей воды берем 2 больших ложки золы, настаиваем сутки. Льем под корень каждому растению по половине литра.

Желательно применять и другие виды подкормок, указанные выше. Хорошо, когда можно их чередовать, максимально насыщая перцы полезными веществами.

Но первый сезон допустимо использовать одну только золу, это уже даст отличный результат.

Какой вид подкормки выбрать для каждого конкретного случая, определяют по состоянию почвы, климатическим и погодным условиям.