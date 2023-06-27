Хвоя спасет от белокрылки: как приготовить эффективный эликсир

Среди большого обилия проверенных домашних средств против такого вредителя, как белокрылка, эликсир на основе хвои стоит особняком. Его воздействие на такое вредное насекомое практически стопроцентное.

Как приготовить такое суперсредство? Поллитровую банку надо наполнить хвоей до самого верха. Затем залить содержимое горячим (около 80С) подсолнечным маслом и поставить на огонь. Банку закрыть, но неплотно.

Когда масло станет мутным, а хвоя приобретет коричневый цвет, банку надо снять с огня.

Затем натереть брусок хозяйственного мыла, растворить его в горячей воде, чтобы получилась кашица. Потом смешать ее с 200-ми мл приготовленного хвойного масла.

Полученную в итоге смесь развести в 10 л воды. Опрыскивать таким составом пораженные белокрылкой растения примерно раз в 7-10 дней. После 2-3 процедур вредитель должен исчезнуть.