Вырастить небывалый урожай помидоров поможет обычная сода

Но это не означает, что порошок можно сыпать прямо на грядки. Для подкормки растений нужно приготовить раствор.
Столовую ложку соды следует растворить в литре теплой воды. Туда же нужно добавить столовую ложку натертого хозяйственного мыла.
После тщательного перемешивания компонентов раствор переливают в емкость с распылителем и опрыскивают растения.
Делать это лучше рано утром или поздно вечером, а повторять обработку раз в две недели. Если раствор попадет на цветы, ничего страшного не произойдет.
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