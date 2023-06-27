Махровые цветки на томатах: обрывать или не стоит

Махровые («королевские») цветки появляются у крупноплодных томатов на первой цветочной кисти. Некоторые огородники их обрывают, мотивируя тем, что из таких цветков вырастают монструозные плоды совсем неправильной формы.

Однако агроном Денис Терентьев имеет по этому поводу другое мнение:

Не следует считать гигантские махровые цветки недостатком, потому что это биологический признак крупноплодности сорта. Эти цветки формируются в результате срастания нескольких обычных цветков в один большой - с утолщённой и сросшейся цветочной кистью.

По словам эксперта, мнение, что такие цветки образуются в результате резких колебаний температуры, и образующиеся потом крупные плоды забирают на себя все питание в ущерб остальным, не имеет под собой основы.

По его словам, ситуация как раз противоположная: удаление перед цветением крупных бутонов на общий урожай никак не влияет и даже помогает другим завязям получить больше питания.

В конечном счете урожай будет одинаковым, и будет зависеть от силы питающих корней, а не от количества цветков, - пояснил специалист.

Агроном считает, что не надо тратить время на удаление королевских цветков. Чем их больше на растении, тем больше шансов на завязи плодов.

Но иногда все-таки возникают ситуации, когда необходимо убрать всю первую цветочную кисть, а не только махровые цветки или завязи. К примеру, так можно поступить, если переросшая рассада имеет уже цветочные бутоны и была посажена в грунт в слабом состоянии.

Эти растения не смогут полноценно сформировать даже маленький плод, замедлят свой рост, что негативно отразится на общей урожайности. Потому плоды на слабой рассаде надо удалять до того момента, как томаты наберут достаточный вегетативный вес для их питания.