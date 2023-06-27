На груше опадают завязи: это может быть результатом атаки плодожорки, как с ней бороться

Плодожорка отлично маскируется на коре деревьев, где откладывает яйца. Гусеницы, которые из них вылупляются, вгрызаются в мякоть завязи, прокладывают там ходы, в семечковой камере выедают семечки. Поврежденные, не созревшие груши в итоге опадают.

С плодожоркой можно бороться с помощью специальных препаратов. Специальные средства надо применять не позже, чем за месяц до сбора урожая.

На начальной стадии, как только появятся признаки повреждения плодожоркой, можно применить народные средства. В частности, эффективен в этом отношении отвар из полыни. Для этого 1 кг измельченной травы надо залить 1 л воды, кипятить 20 минут. Потом разбавить водой (1:10), и обработать деревья.

Можно использовать табачный отвар. Чтобы приготовить средство, нужно 500 гр. сухого табака залить 10 л воды и настаивать 2-3 дня. После долить воды до 10 л, где растворить 50 г натертого хозяйственного мыла.

Еще один вариант - томатный настой. Для этого измельченную ботву, корни, зеленые помидоры залить водой в расчете 2:5. Полчаса кипятить, остудить. Перед опрыскиванием 3 л маточного состава разбавить 10 л воды, добавить 50 г мыла.

В борьбе с плодожорками хорошо помогают установленные на стволах ловчие пояса из ткани, мешковины, бумаги, которые не дают вредителям добраться по стволу до кроны дерева.