Как подкармливать огурцы и помидоры лимонной кислотой для увеличения урожая

В ней содержатся полезные вещества: кальций и фосфор, которые растения с трудом усваивают из почвы.

Дефицит этих элементов негативно сказывается на состоянии растений, а также на их урожайности.

Для приготовления подкормки необходимо растворить столовую ложку лимонной кислоты в 10 л воды.

Раствор хорошо перемешивают, а затем выливают по литру под каждый куст. Процедуру следует повторять раз в две недели.