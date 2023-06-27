Как подкармливать огурцы и помидоры лимонной кислотой для увеличения урожая

В ней содержатся полезные вещества: кальций и фосфор, которые растения с трудом усваивают из почвы.
Дефицит этих элементов негативно сказывается на состоянии растений, а также на их урожайности.
Для приготовления подкормки необходимо растворить столовую ложку лимонной кислоты в 10 л воды.
Раствор хорошо перемешивают, а затем выливают по литру под каждый куст. Процедуру следует повторять раз в две недели.
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