Огородный эксперт расказал о двух подкормках в июле, которые дадут по 3 кг картошки с куста

Картофелю нужно очень много питания, он поглощает из земли большое количество полезных элементов, забирая себе буквально все соки.

Так как корни растения небольшие, оно добывает себе питание с верхнего слоя почвы.

Рассказываем о двух способах, которые помогут хорошо подкормить картофель и значительно повысить его урожайность.

Первый способ хорош при небольших посадочных площадях. Это будет удобрение, сделанное на основе травяного настоя и дрожжей.

Приготовить его можно так: на 200 л воды подготовьте три ведра с травой, туда же пойдут 5 пачек сухих дрожжей. Смесь нужно настаивать в течение недели.

Когда настой будет готов, в него добавляется гумат калия в количестве 5 ст. л.

Второй способ совсем упрощенный. Нужно возле каждого куста рассыпать по 2 ч. л. нитрофоски. В ней есть все, что нужно картофелю для полноценного питания.

Оцените оба способа и выберите для себя приемлемый. В любом случае урожай будет хорошим.