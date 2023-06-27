Чем нельзя удобрять огурцы: три самые опасные подкормки

22:57 2023-06-27

Огурцам нужны удобрения, которые восполняют дефицит полезных веществ и способствуют повышению урожайности.

Но некоторые подкормки для огурцов использовать нельзя. Например, йод сделает плоды безвкусными.

Лошадиный навоз также не подходит для этих растений. То же самое касается и некоторых других видов органики, например, куриного помета.

Не рекомендуется использовать при выращивании огурцов нашатырный  спирт и любые составы на его основе.

Однако нашатырь эффективно борется с вредителями, поэтому имеет смысл поставить флакон рядом с растениями в теплице.

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