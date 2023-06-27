Чем нельзя удобрять огурцы: три самые опасные подкормки

Но некоторые подкормки для огурцов использовать нельзя. Например, йод сделает плоды безвкусными.
Лошадиный навоз также не подходит для этих растений. То же самое касается и некоторых других видов органики, например, куриного помета.
Не рекомендуется использовать при выращивании огурцов нашатырный спирт и любые составы на его основе.
Однако нашатырь эффективно борется с вредителями, поэтому имеет смысл поставить флакон рядом с растениями в теплице.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__