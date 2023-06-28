Ушлый садовод назвал цветы, которым не место друг возле друга в дачном цветнике

Обустраивая цветник на даче, не забудьте подобрать мирных соседей. Красивое сочетание цветов увы не единственный фактор отбора экземпляров для дачной клумбы.

Если растения не уживаются друг с другом, любоваться своим цветником вы будете недолго.

Если растениям плохо рядом и они негативно влияют друг на друга, избавьте их и себя от мучений. Например, не стоит высаживать на одной клумбе цветы со столонами.

Столоном называют продолговатый побег сбоку, имеющий удлиненное междоузлие, пазушные почки, плохо развитые листочки. Нужен он растению для того, чтобы размножаться.

Столоны могут расти как над поверхностью земли, так в самой земле. Примеры растений, у которых имеется столон: лапчатка индийская, окопник лекарственный.

В эту же группу можно отнести и картофель, хотя, конечно, к декоративным культурам он не относится.

Растения со столонами на дачном участке должны расти на отдалении друг от друга. Минимальное расстояние между ними должно составлять 20 см.

Кстати, разу ж речь зашла о картофеле, возле него ни в коем случае не высаживаем баклажаны, помидоры, перец, потому что это растения одного семейства - пасленовых.

А это значит, у них будут общие болезни и вредители. Посадите лучше рядом лук, чеснок, фасоль, горчицу, свеклу. Они хорошо отпугивают вредителей картошки.