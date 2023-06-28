Огородный эксперт рассказал, какие растения хорошо отзываются на кофейую гущу

Кофейную гущу можно давать не всем подряд растениям на огороде. Об этом надо помнить, чтобы не навредить.

Удобрение, приготовленное из кофейных остатков хорошо воспримут культуры, которые предпочитают кислые почвы.

По мнению ушлых дачников, в такой подкормке присутствует в большом количестве азот, который очень нужен растениям, особенно на начальном этапе роста.

Поэтому кофейную гущу часто применяют именно при выращивании рассады. Также в этой коричневой массе много других полезных микроэлементов.

Понравится кофейная подкормка азалиям, розам, камелиям, все они произрастают на кислых почвах.

Однако вопрос о применение остатков кофе на грядках долгое время остается спорным. Часть дачников не уверена в пользе такой подкормки и вообще не считает ее удобрением.

Поэтому пробуйте и оценивайте сами, это лучший способ составить свое мнение.