Знающий огородник назвал простой и эффективный способ повысить урожайность любого овоща

Маленькая хитрость, которая реально работает без преувеличения - это отдавать предпочтение при высадке овощей гибридам. Что такое гибриды и как они получаются?

Ни в коем случае не путайте гибриды с генномодифицированными растениями. Гибриды получают при скрещивании двух разных овощей или разных сортов одного овоща.

Иногда это происходит случайно, но чаще всего селекционеры делают это намеренно. При скрещивании выводят новые разновидности, с улучшенными характеристиками.

Такие овощи выгоднее выращивать на участке, с ними, как правило, бывает меньше забот, зато урожай они могут дать в разы больше.

Примеры известных гибридов: брюква, агурдыня (дыня и огурец), лукочеснок Рокамболь, помидофель - смесь картошки и помидора (под землюй клубни, над землей - томаты), также на картофель прививают и баклажан с похожими результатами.

Если вы будете выращивать на огороде гибриды популярных овощей - томатов, огурцов, кабачков, картофеля, цуккини, то можно не напрягаться, например, по поводу болезней.

Гибриды продают по более дорогой цене, но оно того стоит.