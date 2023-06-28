Дачный эксперт рассказал, зачем помидорам нужна лимонная кислота и где еще она может пригодиться

Уход за помидорами - ответственное дело, для получения долгожданного урожая важен каждый этап. Подкормкам отводится особая роль.
Они напрямую воздействуют на размер, вкус и количество плодов. Рассказываем, как из лимонной кислоты сделать полезное жидкое удобрение для полива помидоров.
Если не ошибиться с концентрацией, лимонка может улучшить состояние почвы, что благотворно скажется на растениях.
Кроме того, при добавлении лимонки повышается эффективность некоторых покупных минеральных составов.
Не игнорируйте этот способ, и будете уносить полные корзины помидоров домой регулярно.
Как применять? Разведем в малом количестве теплой воды столовую ложку лимонки, хорошо растворив до однородного состояния. Теперь вливаем эту смесь в ведро с водой.
Поливаем овощи вечером, на куст по два стакана жидкой подкормки.
Многие огородники также используют лимонную кислоту для профилактического опрыскивания разных огородных растений от болезней.
Средство помогает противостоять мучнистой росе и вершинной гнили.
Натуральный лимонный сок, кстати, полезен для полива орхидей.
На литр воды добавляем чайную ложку сока (или 1 г лимонки) и поливаем домашнее растение раз в три месяца. Подкормка улучшает рост и цветение.
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