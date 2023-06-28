Дачный эксперт дал два совета, которые помогут спасти помидоры от летнего похолодания

От резко наступивших холодов растения замирают в своем развитии, испытывают шоковое состояние. Перепады температур могут даже лишить дачника долгожданного урожая.

Расскажем о двух простых мерах, которые защитят помидоры от последствий холодной погоды летом.

Хуже всего приходится растениям, растущим в открытой грядке. Они сильно страдают от холода и промозглых дождей.

Дождливая пасмурная погода может привести к фитофторозу, гнилям, мучнистой росе, антракнозу. Обилие осадков уплотняет почву, затрудняя доступ кислороду.

Корням сложнее добывать питание. Растения слабеют, чахнут, могут не плодоносить. Плоды если есть, то водянистые, безвкусные, корявые, с трещинами и деформированные.

При этом усиливается рост сорняков.

В первую очередь надо защитить томаты от обилия воды. Пройдитесь посл дождя и стряхните с растений и плодов дождевые капли. Намокшие растения тяжелеют и клонятся к земле.

Можно придумать над посадками навес, защищающий от дождя. Делаем каркас из любых подручных средств, обтягиваем его укрывным материалом.

Он должен пропускать свет, внутри же будет тепло и сухо. Но нужно при этом обеспечить хорошую вентиляцию.

Второй полезный совет - сооружение опор. Если погода стоит ненастная с дождями и ветрами, подвяжите томаты, даже низкорослые сорта.

Когда они клонятся к земле, повышается риск развития заболеваний или атаки вредителей.

Плоды же, которые вскоре появятся, будут касаться сырой холодной земли и начнут гнить очень быстро. Подвязанные помидоры будут получать больше солнца.

Используйте проволочные каркасы, вертикально или горизонтально направленные шпалеры.