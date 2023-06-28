Садовод со стажем дал дельные советы по использованию травы, оставшейся после стрижки газона

Рассказываем, как должен бережливый и продвинутый хозяин участка распорядиться с остатками газонной травы, чтобы она принесла пользу. У экономного дачника ничего не пропадет даром.

Ну первое дело - это компост. Можно скинуть скошенную траву в компостную кучу, и это хороший вариант. Но есть и другие, о которых многие не догадывались.

Можно использовать траву в качеств мульчи для огородных посадок, причем как в свежем, так и в сухом виде.

Также из подсушенной травки готовят наполнитель для хранения овощей и фруктов зимой. Сеном обильно прослаивают запасы в ящиках.

Так они дольше хранятся, даже лучше, чем в бумажных обертках. Отлично подходит этот способ для сбережения в свежем виде груш и яблок, томатов.

Просушить срезанную газонную траву легко. Нужно дать ей полежать под солнцем несколько дней, потом сгребать и складывать в мешки.

Потом используем в качестве наполнителя при хранении урожая по мере необходимости.

В процессе сушки обязательно несколько раз переворачиваем траву, чтобы она не подгнила и не стала убежищем для вредителей.