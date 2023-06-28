Тля огурцы не тронет, листья не пожелтеют: эти и другие проблемы разрешит луковая шелуха

Опытные дачники знают, что луковая шелуха на огороде способна творить чудеса. Огурцы также после такой подкормки растут, как бешеные. Как правильно приготовить нужные составы?

Рецепт №1

1 стакан шехули надо залить 1 литром воды, кипятить 5 минут и настоять сутки. Процедить, разбавить водой (в соотношении 1:5). Поливать грядки с огурцами дважды в неделю.

Рецепт №2

1 стакан шелухи следует залить 10 литрами воды, настаивать на солнце 3 суток, процедить и разбавить водой в соотношении 1:2. Таким раствором можно опрыскивать не только огурцы, но и ягодные кустарники, плодовые деревья.

Рецепт №3

Его готовят от желтизны листьев огурцов. 2 стакана луковой шелухи залить 10 л воды и прокипятить 5 минут. Дать пару часов, чтобы настояться, процедить и опрыскать по листьям.

Такой отвар помогает также от тли. Поливать нужно периодически, при этом соотношении ингредиентов можно менять (увеличивать объем шелухи).