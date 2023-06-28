Дачный эксперт назвал правильные сроки удаления стрелок у чеснока: при ошибке головки не будут расти

Рассказываем о сроках, наиболее подходящих для обрывания чесночных стрелок, и выясняем, почему это так важно.
Самым удачным временем для удаления стрелок, выброшенных чесноком, является момент отрастания стрелки до 15-20 см.
Такой длины отросток достигает за два месяца после высаживания растений в грядку.
Не задерживайтесь с проведением процедуры, иначе можете потерять почти весь урожай. Заведомо ранний срок тоже не подойдет.
В этом случае у чеснока скорее всего стрелки вырастут опять, получится, что проведенная процедура была бесполезной.
Начните удалять стрелки утром, погоду выбирайте солнечную, тогда место среза быстрее заживет и под вечер ранка уже затянется.
Чтобы не повредить растение во время обрезки, делайте это, находясь над чесноком сверху. Оставляйте небольшой пенек величиной около 1 см.
Как известно, стрелки у чеснока - это цветоносы. Удалять их надо для того, чтобы растение активнее наращивало не цветы и семена, а корневую часть, то есть головку с зубчиками.
Ведь именно она в конечном итоге интересует дачника.
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