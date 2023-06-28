Дачный эксперт назвал правильные сроки удаления стрелок у чеснока: при ошибке головки не будут расти

Рассказываем о сроках, наиболее подходящих для обрывания чесночных стрелок, и выясняем, почему это так важно.

Самым удачным временем для удаления стрелок, выброшенных чесноком, является момент отрастания стрелки до 15-20 см.

Такой длины отросток достигает за два месяца после высаживания растений в грядку.

Не задерживайтесь с проведением процедуры, иначе можете потерять почти весь урожай. Заведомо ранний срок тоже не подойдет.

В этом случае у чеснока скорее всего стрелки вырастут опять, получится, что проведенная процедура была бесполезной.

Начните удалять стрелки утром, погоду выбирайте солнечную, тогда место среза быстрее заживет и под вечер ранка уже затянется.

Чтобы не повредить растение во время обрезки, делайте это, находясь над чесноком сверху. Оставляйте небольшой пенек величиной около 1 см.

Как известно, стрелки у чеснока - это цветоносы. Удалять их надо для того, чтобы растение активнее наращивало не цветы и семена, а корневую часть, то есть головку с зубчиками.

Ведь именно она в конечном итоге интересует дачника.