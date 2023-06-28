Зачем поливать огород молоком: подкормка и защита от болезней

Для их насыщения полезными веществами следует опрыскивать молоком почву на грядках, где растут огородные культуры.

Но есть и другой способ использования молока, ведь оно может защитить растения от различных заболеваний и от вредителей.

После обработки молоком растения получают защиту от мучнистой росы и прочих грибковых болезней, а заодно от тли.

Для этого надземную часть огородных культур следует опрыскивать молоком, но делать это так, чтобы напиток не оставался на листьях слишком долго.