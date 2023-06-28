Семь килограммов огурцов с куста: какие подкормки это гарантируют

Каждый хочет каждый год получать большой урожай вкусных и хрустящих огурцов. Как уточняют опытные эксперты, 6-7 кг такого овоща с каждого куста - вполне реальный результат.

Чтобы его достигнуть, надо подкормить растения особыми подкормками. Они готовятся на основе молока с добавлением других ингредиентов, незаменимых для желаемого результата.

Такой раствор обеспечивает активное плодоношение огурцов, улучшает их вкусовые качества и повышает устойчивость растения к разным болезням и непогоде.

Всего таких подкормок три. Первую надо провести спустя 2 недели после высадки рассады в теплицу либо в открытый грунт. Для приготовления удобрения нужно смешать 0,5 л молока, 3 мл йода, 5 г борной кислоты с 1 л воды и опрыскать огурцы.

Второе удобрение вносят при появлении завязей. Оно состоит из 1 л воды, 1 л молока, 4 капель йода, 1 г борной кислоты. Все надо хорошо перемешать и опырскать по листьям.

В третий раз огурцы подкармливают в период плодоношения. Для этого надо смешать 1 л воды 0,5 л молока, 10 капель йода. Такая смесь подходит как для подкормки, так и для лечения бурой пятнистости.

Процедура выполняется в сухую, безветренную погоду. Оптимальное время - утро или вечер. Подходит для растений открытого грунта и тепличных. Подкормка огурцов такими растворами гарантирует отличный рост культуры, ее бурное развитие, раннее и высокое плодоношение.