Найти и обезвредить: как экстренно помочь томатам, если появилась вершинная гниль

Вершинная гниль томатов и перцев - одна из распространенных проблем, с которыми нередко сталкиваются дачники. Что это такое и как решать проблему?

Считается, что единственная причина гнили - недостаток кальция в плодах. По мнению экспертов, это и так, и не так одновременно.

Такое явление может спровоцировать также нарушение воздушного и водного баланса грунта. То есть - перелив или недолив, резкие перепады температурного градуса в теплице либо парнике. Такие негативные факторы не позволяют растениям эффективно усваивать кальций.

Для профилактики вершинной гнили рекомендуется своевременно вносить удобрения, содержащие кальций - скажем, кальциевую селитру. На ее основе надо приготовить раствор, состоящий из 15-20 г вещества на 10 л. Поливать раз в неделю - под корень. Допустимо также опрыскивание по листу.

В качестве неотложной меры можно применить препараты MYR кальций бор, Брексил Ca и Омекс Кальмакс (по инструкции), повторить через 7-10 дней.

При заметном поражении плодов вершинной гнилью лучше отказаться на время от калийных удобрений, блокирующих усвоение кальция.