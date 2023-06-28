Как вырастить огромную тыкву: два секрета опытных дачников

Для посадки растения нужно выбрать солнечное место с плодородной почвой. Можно посадить тыкву прямо на компостной яме.

После появления первого плода следует отрезать плеть на 1 м выше и срезать все боковые побеги. В 10 см от тыквы плеть нужно присыпать землей.

Еще один секрет заключается в посадке тыквы в старую бочку без дна, которую нужно вкопать в землю на четверть и наполовину заполнить перегноем с компостом, а сверху добавить грунта.

В начале лета необходимо выбрать наиболее мощный саженец и пересадить его в бочку, а с появлением первого плода отсечь боковые побеги.