Всегда цветущая петуния: как это обеспечить своей клумбе

Петунии способны украсить своими яркими красками любую клумбу. Как ухаживать за этими цветами, чтобы обеспечить им здоровье и долгую жизнь?

На рассаду их обычно высевают в конце апреля или начале мая. Для этого надо прищипнуть побеги, превратив их в черенки. Стебли нужно выбирать так, чтобы у них было две-три пары листьев, срезанных наискось.

Верхушку с двумя листьями следует прищипнуть, чтобы после получился пышный кустик. Для укоренения надо применить торфяные таблетки, которые перед этим были замочены в воде либо растворе стимулятора.

Срезанные черенки следует вставить в торфяные таб­летки до нижней пары листьев и убрать в пластиковые контейнеры, накрыть их прозрачной крышкой либо пленкой. Поставить в теплое светлое место (отлично, если под фитолампы) и периодически проветривать.

Через месяц появятся новые побеги и белые корешки. На этом этапе надо высадить черенки по несколько штук в вазоны. Где-то в конце июля или начале августа они зацветут и будут радовать тогда, когда другие петунии уже цветут не так пышно.

Укоренить черенки петунии также можно в воде. Для этого надо срезать стебли по 10-15 см (с 3-4 парами лис­тиков, нижние удалить) и опустить по 3 штуки в емкости с остывшей кипяченой водой, куда желательно добавить таб­летку активированного угля.

Затем поставить в светлое и теплое место, время от времени подливать воду. Через пару-тройку недель появятся маленькие корешки, еще через 10 дней уже можно высадить черенки в емкости с грунтом и прищипнуть верхушки.