Народные способы борьбы с тлей на капусте

Эксперты обращают внимание, что необходимо словить момент, когда тли еще не так много.

Имеется способ спасения капусты от тли посредством посадки между рядами культуры моркови, укропа, которые привлекают врагов тли, способствуя ее ликвидации.

Между рядами капусты можно посыпать опилки, которую любит уховертка, а еще она любит истреблять тлю.

Свою эффективность в борьбе с тлей доказал также настой, приготовленный из измельченного лука, залитого водой. Стоять средство должно 12 часов, а после им можно опрыскивать растение.

Также в борьбе с насекомым используют смесь томатной, картофельной ботвы и крапивы в равных пропорциях. "Зеленью" наполняют треть ведра, доливая его до верха водой.

Спустя 2 суток состав процеживают и применяют в качестве опрыскивания.

Также в борьбе с вредителем используют острый перец, 2 - 3 стручка которого заваривают в кипятке. Дав раствору настоятся в течение 24 часов, его разбавляют 10 л воды и таким составом опрыскивают растения.

Да, и еще один момент! Если в прошлом сезоне не было капусте покоя от тли, место посадки культуры нужно обязательно поменять.