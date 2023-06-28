Дачники назвали две секретных подкормки для огромного урожая томатов

В это время растению нужны фосфор и калий, от этого зависят и вкус, и количество будущих плодов.
На данном этапе следует использовать подкормку, состоящую из 10 г монофосфата калия, 2 г борной кислоты и 10 л воды.
Бор следует предварительно развести в теплой воде, а затем долить в основной состав. Удобрение вносится по листу.
Можно использовать и другое средство: в 10 л воды растворить 1 л древесной золы, добавить 2 г борной кислоты.
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