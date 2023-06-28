Дачники назвали две секретных подкормки для огромного урожая томатов

В это время растению нужны фосфор и калий, от этого зависят и вкус, и количество будущих плодов.

На данном этапе следует использовать подкормку, состоящую из 10 г монофосфата калия, 2 г борной кислоты и 10 л воды.

Бор следует предварительно развести в теплой воде, а затем долить в основной состав. Удобрение вносится по листу.

Можно использовать и другое средство: в 10 л воды растворить 1 л древесной золы, добавить 2 г борной кислоты.