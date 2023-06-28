Дачный эксперт рассказал, чем подкормить картофель за месяц до уборки, чтобы улучшить вкус

Обеспечить хороший вкус картофелю поможет специальная подкормка. Добавить ее нужно примерно за месяц до предполагаемого сбора урожая.

Если вы сделаете все как надо, клубни будут очень сытные и вкусные. Надо соблюдать сроки внесения и особенности приготовления удобрения.

Итак, о сроках. Лучше всего внести подкормку для улучшения вкусовых свойств картофеля в конце июля или в середине августа.

Удобрять будем составом, который сможет восполнить нехватку фосфора в земле. Для этой цели идеально подойдет суперфосфат. 100 г препарата размешиваем в ведре с водой.

Полив делается под корень. После такой подкормки картофель порадует отменным урожаем - обильным и вкусным.

К тому же собранные в срок овощи будут храниться до самой весны в отличном состоянии.

Также некоторые опытные огородники советуют для улучшения вкуса картошки подкармливать ее калимагнезией - удобрением, содержащим калий и магний.

Вносить подкормку нужно согласно инструкции, до начала цветения, чтобы растение успело ее впитать и подготовиться к бутонизации.