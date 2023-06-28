Огородный эксперт указал лучшее место для выращивания кабачков: урожай будет отменный

Опытные огородники знают, насколько ответственным является шаг по выбору места выращивания кабачка. Не надо допускать спешки, все взвесьте и продумайте.

Ведь ошибка в самом начале пути может в конце концов испортить весь урожай.

Кабачок любит получать много солнечных лучей, но это далеко не все его требования. Хоть растение это и не капризное, но все-таки некоторые предпочтения у него есть, и их нужно учесть.

Подготавливаем почву, богатую нутриентами. Создаем хороший дренажный слой. В этом смысле компостная куча - идеальный вариант.

Да, именно в компостной куче некоторые дачники очень успешно выращивают свои кабачки. Лучшего места и не сыскать.

Здесь есть все необходимое для жизни и роста, для отличного плодоношения.

Если вам эта идея не по душе, подготовьте рыхлый и плодородный грунт для грядки.

Хорошим вариантом будет также, если вы решите посадить кабачки даже просто рядом с компостной ямой.

Близость к богатому источнику питательных элементов сделает свое дело. Овощи получат весь набор необходимых элементов из обогащенной органикой почвы.

Размер кабачка полностью зависит от качества подкормки. Чем питательнее будет грунт, тем быстрее и крупнее будут расти плоды.

И все-таки, как это ни странно звучит для кого-то, лучим местом для выращивании кабачка можно считать именно компостную кучу. Попробуйте - не пожалеете.