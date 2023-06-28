Подкормка огурцов обычными сухарями обеспечит богатый урожай

Хлеб содержит дрожжи, которые способствуют распространению в почве полезных бактерий, помогают укрепить корневую систему растений.
Приготовить хлебное удобрение для огорода очень легко. Для этого потребуются только сухари и вода.
Хлеб засыпают в емкость так, чтобы он заполнил ее на две трети, а сверху заливают воду комнатной температуры.
Состав нужно настаивать под крышкой до 2 недель, а потом разбавить водой 1:10 и полить им грядки с огурцами.
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